政Whats噏：違法佔中案諗定後路　 邵家臻料判囚9個月

2014年爆發長達79日嘅違法佔領行動(佔中)，「佔領中環」發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明，以及當時都有參與佔領嘅社會福利界立法會議員邵家臻等9人，被控以煽惑公眾防擾等6罪，案件下周二(9日)裁決。邵家臻今日(5日)出席電台節目時似是諗定後路，話如果罪名成立可能會被判社會服務令，甚至坐監3至9個月，患有糖尿病嘅佢仲話，萬一入獄就要立即見醫官。雖然佢認為其立法會議席未必會被褫奪，但據了解，邵一旦議席不保，其所屬嘅社工復興運動就會派人出戰補選，而且已經有三人有意出戰添。



邵今日喺電台節目話，其代表律師相信根據法庭上嘅證據，佢應該可以脫罪，就算罪成都可能只判社會服務令或監禁3至9個月。如果要坐監，佢會喺獄中睇書。不過因為佢糖尿病上眼，平時喺私家醫院接受治療嘅佢，入獄後就要立即見醫官，以安排佢喺獄中繼續接受治療。



根據《基本法》，立法會議員如未得主席同意，連續三個月唔出席會議而冇合理解釋、又或犯有刑事罪行，被判監禁一個月以上，並經立法會出席會議嘅議員三分之二通過解除職務，就會喪失議員資格。不過邵就估計即使被判監，建制派都冇足夠票數褫奪其議席。呢點係唔係佢一廂情願就要拭目以待喇。



邵一旦喪失立法會議員資格，就會引發立法會社會福利界補選。據悉，一旦需要補選，社工復興運動就會派人出戰，現時已有三人有意參選。另外，曾參加該別立法會選舉嘅公民黨前成員曾健超，同埋早排出戰社會工作者註冊局落敗嘅香港眾志前成員黎汶洛都或會競逐。曾接受查詢時話佢暫時冇傾、冇諗，都唔希望見到有補選。黎就話自己冇打算參加功能界別選舉，但如有補選，都會支持社總同社工復興運動協調出嚟嘅人選。



至於另一佔中案被告、民主黨前立法會議員李永達今日就估計如要坐監，自己會被判入獄3個月至1年半，希望好快可以適應獄中生活，又話已準備喺獄中寫書，「招呼」同佢1985年已認識嘅前特首梁振英，仲話兩人有10多個故事可寫。講到坐監好似去度假咁，唔怪得有人會知法犯法喇！