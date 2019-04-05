幾代同堂一行30人祭祖　驕陽似火自製帳幕防曬

今日(5日)清明節陽光普照，一眾孝子賢孫帶備乳豬、鮮花、金銀衣紙等祭品，前往將軍澳華人永遠墳場拜祭先人。有市民幾代同堂，一行近30人到墳場拜祭，亦有市民疑因天氣侷促及墳場煙霧瀰漫而感不適，自行到現場設立的救護站求助，有男士需戴上氧氣罩休息，另有女士疑感暈眩，需由擔架床送上救護車。



市民陳先生表示，燒豬、祭品、飲料等合計花費7000至8000港元，認為價格較往年貴20至30%，不過為表達對先人心意，每年都會購買大量祭品。陳太補充指，丈夫一家9兄弟姊妹，每年會依輩分輪流負責打點祭品，今年有20至30名親友一同祭祖。



鍾先生一家20多人、數代同堂拜祭母親。他指，花5000港元購買祭品，包括母親愛吃的榴槤、燒鵝、蛋糕、水果，亦有紙紮手袋、壽司等。他認為今年的紙紮祭品價格較往年增加數百港元。



俗語有云：「清明時節雨紛紛。」不過今年清明節卻烈日當空，預料氣溫最高達26度，行上山認真考驗孝子毅力。為對抗艷陽，有市民於墓碑前自製帳幕防曬，又自備大型雨傘遮陽光。



市民馮太一行11人特意多帶水及雨傘防曬。她直言：「好熱，出晒汗。」市民古女士亦做足準備：「戴眼鏡、戴帽、攞風扇。」她又認為今年的天氣較往年炎熱。而林小朋友雖已自備太陽眼鏡及風扇，但仍汗流浹背。