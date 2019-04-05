紙紮店潮推創意紙紮品　先人搶先用5G產品

屬清明節必需品之一的紙紮祭品近年變得多樣化，愈來愈多潮流創意款式。其中西環老字號「俊城行」比「陽間」更快推出可支援5G的平板電腦及智能電話，讓先人可走上時代尖端。



俊城行老闆杜千送表示，每年新款祭品包羅萬有，例如中年人較關注健康，連購買祭品都偏愛保健產品，「想先人都保健養生」，故該店特意推出保健食品套裝，魚肝油、維他命丸等一應俱全。他笑稱，近日麻疹肆虐，不排除未來會推出一針難求的麻疹疫苗。杜認為中國人重視孝道，亦會將此觀念傳去下代，預計銷情持續樂觀，今年會有10%增長。



另一紙紮舖「寶泰行」老闆關永浩表示，該店由本地師父製作獨家產品，提到近年男士關注護膚，他們亦設計出男士護膚產品，讓「陰間」也跟上潮流。店內的一比一老虎機亦十分引人注目，標價逾3000港元，屬眾多產品價錢之冠。



關表示，除了最受歡迎的金銀衣紙外，普遍年輕人較愛買新潮的紙紮品。由於內地紙張貴，成本增加1至2%，他預計銷情僅個位數增幅，部分祭品價錢亦會輕微加價。



市民何女士每年清明都會花費約百港元購買金銀衣紙，她指不會買較新潮的紙紮品，認為拜祭先人最重要是心意。市民楊先生表示，留意到祭品有輕微加幅，但就不影響購買意欲，「一年得兩次機會懷念祖先，唔會手緊」。