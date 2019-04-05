選舉處失選民登記冊隱瞞兩年半　政制局促一周內交代

再有選民登記冊疑失蹤無對外公布！選舉事務處被揭於2016年立法會換屆選舉後，一直未能找到新界西選區其中一個票站的選民登記冊。事隔兩年多以來，選舉事務處亦一直沒有公布消息，未有就事件報警，甚至未有通知受影響選民。消息指，遺失選民登冊的票站是位於青衣青綠街的聖公會青衣邨何澤芸小學。



有傳媒報道指，有執法部門在2016年立法會選舉後，因需要核查選民身份而開封相關票站的物資，當時未能找到該本選民登記冊，而有關選舉物資點算表格亦同樣遺失。而選舉事務處一直未有就事件報警、通報私隱專員公署。



選舉事務處今日(5日)回應指，處方現正全面搜尋一本2016年立法會換屆選舉葵青區一個投票站的選民登記冊，並已向個人資料私隱專員公署備案。該選民登記冊載有約8000名獲編配到該投票站的已登記選民的姓名、性別、地址、身份證號碼及可獲選票數目。如有關選民已投票，他/她的姓名及身份證號碼上亦會劃上橫線。



該處發言人指，暫時沒有資料顯示相關資料有外洩情況，並就事件對有關選民造成困擾深表歉意。處方表示會全力進行搜尋，待有結果會立即作出交代。



政制及內地事務局稱，近日得悉選舉處至今仍未尋回一個投票站的選民登記冊，局方高度關注有關事件，已責成處方在一星期內盡快完成相關核查和搜尋工作，有結果後立刻交代。



選舉管理委員會亦指非常關注事件，已責成選舉處盡快確定有關選民登記冊是否已經遺失，並就過程中處理選民登記資料、其他選舉物資的整體安排以及實際執行過程作全面檢討，向選管會提交詳細報告。



個人資料私隱專員公署證實昨晚(4日)收到選舉處就遺失選民登記冊的備案。私隱專員黃繼兒指，選舉處仍未證實有關資料已遺失，故事件尚未確定為資料外洩事故。若有關資料最後證實遺失，公署會立即展開循規審查，以取得更多與事件有關的事實及詳細資料。



廉署則回應指，根據政策，該署一般不會評論個別事件。廉署負責執行《選舉(舞弊及非法行為)條例》，在調查過程中，如有需要，該署會向選舉處要求查看選舉名冊，亦會視乎相關調查的結果考慮是否需要採取進一步行動。