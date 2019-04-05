荃灣區5泳灘驚現海毛蟲　足部有毒刺傷後如火燒

想趁今日(5日)公眾假期到泳灘暢泳的市民要注意，香港最少5個公眾泳灘驚現海毛蟲。香港政府拯溺員總工會在Facebook轉載康文署發出的告示，指「釣魚灣附近水域近日發現海毛蟲，游泳人士要小心。」工會同時附上一張海毛蟲圖片，海毛蟲呈淺棕色，全身長出刺，旁邊則有一張疑被海毛蟲咬傷的傷口照片。



工會指，暫發現有懷疑海毛蟲聚集迹象的泳灘，包括荃灣區的釣魚灣、海美灣、麗都灣、更生灣及近水灣，各泳灘會繼續維持救生服務。工會呼籲市民，據經驗海毛蟲通常季節地會在沿岸聚集，甚少主動攻擊泳客，這幾天下水時請特別照顧小孩，因過往大部分海毛蟲令泳客受傷的個案，都是因小朋友好奇嘗試捕捉海毛蟲或不小心踏上海毛蟲被刺傷，如工會再有各區最新消息，會在專頁公布。



康樂及文化事務署回覆指，近日在荃灣區部分泳灘包括麗都灣、更生灣、海美灣、汀九灣及釣魚灣的水域發現小量海毛蟲，並已在荃灣區一帶泳灘張貼告示提醒游泳人士。漁農自然護理署表示，海毛蟲是底棲動物，偶然會到沙面覓食，或在水中游動。海毛蟲腿上的微細硬毛布滿毒腺，如被它們刺傷，皮膚會痕癢、紅腫以及起膿。



資料顯示，香港多個泳灘去年6月亦曾出現海毛蟲。根據漁護署網頁資料顯示，海毛蟲足部剛毛滿布毒液，一旦被刺傷「會有火灼般的疼痛」。另外，海毛蟲是底棲動物，有時會到沙面覓食或在水中游動。