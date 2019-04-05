日日運動身體好　20%乳癌大腸癌因缺乏運動致病

明天(6日)就是「世界體能活動日」，衞生署提醒市民，日常生活如搭乘交通工具時，可以早1、2個站落車，再步行到目的地，或多走樓梯少乘電梯、升降機，亦可透過抹地、洗擦浴缸、洗車等體能活動加強體魄，防控各種非傳染病。



該署表示，體能活動不足是引致非傳染病的首要行為風險因素之一。根據2017至18學年從衞生署學生健康服務中心健康評估收集的數據，香港中小學生體能活動不足比率高達94%，而成人情況也不見得理想，衞生署2014至15年度人口健康調查則顯示，18歲或以上人士體能活動不足的普遍率亦有13%。



世界衞生組織估計超過20%的乳癌、大腸癌和糖尿病和大約30%的缺血性心臟病主要因缺乏體能活動所致；非傳染病如癌症、心血管疾病(包括心臟病和中風)、糖尿病及慢性呼吸系統疾病在港十分普遍，一旦患病不單要長期覆診或服用藥物以控制病情，更可能面對併發症及死亡風險。



該署希望市民能跟隨世衞建議，5歲以上的兒童和17歲或以下的青少年每天宜進行至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，成年人則每周宜進行至少150分鐘中等強度的體能活動；過往亦有醫學研究指出，有不煙酒、恒常運動、飲食健康的生活習慣，有效預防80%心臟病、中風和糖尿病及40%癌症個案。