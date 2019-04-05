今年首季三分之二日子空氣污染超標　估計致434人死

今個春季，香港天氣經常灰濛濛，由香港大學教授賀達研發的達理指數顯示，今年首季香港有三分之二的日子受到空氣污染影響，當中以1月最差，全月都超標。達理指數按空氣污染和公共衞生的統計數據來推算，今年首季空氣污染造成434人死亡，總經濟損失約52.3億港元。



達理指數是利用香港空氣污染和公共衞生的統計數據，來推算每日因空氣污染導致香港市民額外求診次數、留院日數、提早死亡人數以及相關的金錢損失，並以世界衞生組織短期空氣質素指引為基礎，計算反映空氣質素的達理指數及空氣清新日。



清新日是根據環保署空氣質素監測站所錄得的5種污染物濃度去計算，包括微細懸浮粒子PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮及臭氧，5種污染物濃度同時達標才算清新日；而污染物的濃度標準則以世衞的短期空氣質素指引，較環保署空氣質素指標的要求更嚴格。今年1至3月的90日中，僅有32日空氣顯示代表綠色的清新日，其餘時間是灰色，即超標日。當中以1月份的空氣質素最差，而本月首4日亦超標。



空氣質素指標與市民健康息息相關。港府建議收緊空氣污染物二氧化硫(SO2)和PM2.5的指標，但後者可容許超標次數由9次大幅放寬至35次。立法會環境事務委員會早前討論檢討空氣質素指標，就有立法會議員質疑修改指標是為令政府工程能符合標準而度身訂造，亦有議員炮轟現時臭氧污染問題嚴重，但當局未有計劃收緊指標。有環保團體形容檢討為「假收緊」，對市民健康並無益處。