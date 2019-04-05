每日一片：鐵騎暖男扶婆婆過馬路　網民都話唔啱？

有時在馬路上難免遇上一些長者亂過馬路，一般人只是加倍留意及閃避，不過一名電單車司機就選擇在交通繁忙的迴旋處上，暫時「棄車」，協助一名疑似腦退化婆婆過馬路，雖然其行徑得到不少網民讚賞是暖男，不過亦有人批評司機未有處理好電單車便去幫人，阻礙交通，最終其言論遭網民圍攻。



現場是觀塘開源道迴旋處，該處平日車流量極多，亦是行人「禁地」，途人只可以從天橋橫過馬路。片段開始，該名暖男司機將綿羊仔座駕停在內圈位置，走到路中央協助一名持一對拐杖的婆婆過馬路，只見婆婆步履蹣跚，以極慢的速度步行，暖男一邊舉手示意隨後車輛等候，一邊扶着婆婆過馬路，直至靠近路邊時，一直在行人路等候，相信是婆婆丈夫的伯伯走出，暖男將婆婆交給對方後，匆匆取回綿羊仔，期間暖男多番向後望，確定婆婆安全後才開車離開。現場所見，三條行車線都因婆婆亂過馬路而停車，不過除後排沒有目睹事件的車輛外，卻未聽見有人響按催促，表現得甚具耐性。



不少網民十分讚賞暖男行徑，「多謝伸手助人的英雄」、「阿婆下次希望唔好這樣過馬路，這個司機很好，讚！」，不過亦有人認為司機亦有不善之處，「幫人還幫人，都唔應該將架車停喺路中間」、「假若他將電單車泊在路邊就更好了！」有網民隨即反駁說：「唔該用吓腦！當務之急係盡快帶婆婆到安全地方！係咪最好搵埋咪錶位、入埋錶先行動？」