遺失選民登記冊　議員憂涉政治陰謀干預選舉

選舉事務處於2016年立法會換屆選舉遺失葵青區一個載有八千名選民的登記冊後，一直沒有公布消息及報警，甚至未有通知受影響選民，多名立法會議員炮轟該處隱瞞事件，質疑事件背後有政治陰謀干預選舉結果。立法會議員鄭松泰形容事件離譜，加上前年曾遺失載有全港選民個人資料電腦事件，批評選舉事務處在選舉流程、私隱及保安等方面明顯失責、敷衍和粗疏，有需要向公眾交代及檢視現有制度。



鄭續指，選舉物資的點算表格同樣遺失，質疑為何確實票站的投票人數，認為背後或涉及政治陰謀，因為立法會新界西選舉結果，末席只是以數千票之差當選，故今次受影響的八千名選民足以影響結果，從結果論而言，建制派有可能從中獲利，他將去信立法會政制事務委員會，要求召開特別會議討論事件。



身兼涉事票站當區葵青區議員的立法會新界西議員麥美娟認為，當局在傳媒揭發才公布事件，會削弱公眾知情權，直言做法絕不能接受，又指事件除了洩露選民私穩，更嚴重是當日選民有否投票的記錄都同樣遺失，擔心會影響執法部門調查種票，或令涉案者逍遙法外，若然選民登記冊落入涉案者手中，便能從中檢視種票成效，對於選民基礎較小的功能界別影響更大。她指今次事件不單影響選舉公平性，亦影響市民對選民登記運動及投票的信心，促政府徹查事件。



立法會新界西議員尹兆堅對事件表示極之憤怒，擔心有不法之徒利用選民登記冊內的選民個人資料。他又批評選舉處並非首次遺失選民資料，直言是「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，強調會追究事件，並已要求當局認真審視選舉處的整體問題，包括人手、架構及監管等。議員朱凱廸就指今次事件較之前遺失手提電腦更嚴重，負責的官員須問責下台。



立法會政制事務委員會主席張國鈞表示，再一次出現選民資料外洩令議員氣憤，相信必定有議員要求有關部門到立法會交代，而現時關鍵是何時發現遺失選民登記冊，亦需要調查當中是否涉及欺上瞞下情況。

