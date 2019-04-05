遺失選民資料有前科　前年2部手提電腦下落不明

選舉事務處今次並非首次遺失選民資料，於2017年的特首選舉亦發生過遺失2部手提電腦，有關失竊電腦載有約1200名特首選委及全港選民的個人資料，至今2年仍未破案，電腦下落不明，亦不知有關資料有否被不法分子利用作非法用途。



前年的特首選舉中，主投票站及點票中心位於灣仔會展，而位於大嶼山的亞洲國際博覽館(亞博館)則作為後備投票站及點票中心。職員於亞博館布置時將大批文件、電腦及其他設備安放於獨立房間，而房門需用電子門卡開啟，惟選舉翌日職員返回上址清場，點算物資後始發現遺失2部手提電腦，房內未有被撬痕迹。



遺失的2部手提電腦分別載有1194名選委姓名和300多萬名地區選民姓名、地址及身份證號碼。不過，選舉處於事發當晚已主動披露事件並報警處理，有別於今次遺失選民登記冊醜聞要經傳媒踢爆後才交代，而且事隔逾2年都未有公布及報警，遑論通知受影響選民。



選舉管理委員會其後就該場選舉撰寫報告書，將事件歸咎於選舉部與資訊科技部管理組溝通不足，而處方人手架構不合時宜，不足以應付日益繁重的選舉安排。此外，手提電腦儲存方式未能完全達到保安要求，沒有因應環境轉變和可能漏洞作批判性評估。

