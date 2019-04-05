放寬海外醫生執業遭否決　醫局首表態：盼盡快重啟討論

醫務委員會日前否決4項放寬海外專科醫生考試後免實習的方案。錯失機會吸引更多海外醫生「救近火」的醫院管理局，在醫委會本月3日否決豁免海外醫生實習後，未有就否決作明確表態。直至今日(5日)回覆個別傳媒查詢時，終於首次表示希望醫委會能盡快重啟相關討論，並通過改善或豁免非本地培訓醫生實習期的方案，以吸引更多合資格的非本地培訓醫生來港於公營醫療系統服務。



醫管局強調一直支持放寬在公立醫院經有限度註冊工作的非本地培訓醫生通過本地執業試後的實習要求，惟醫務委員會在4月3日的大會上未能通過相關方案。該局將會繼續積極透過有限度註冊形式聘請非本地培訓醫生到公立醫院工作，以紓緩前線醫生的工作壓力。



較早前於4月3日晚，醫管局回覆由11至12年至今醫委會批出42宗非本地培訓醫生以有限度註冊形式在醫管局工作。今年4月起將招聘非本地培訓醫生為駐院醫生範圍擴展至所有專科，及在8個人手流失情況嚴峻的專科，增聘已獲取專科資格非本地培訓醫生擔任副顧問醫生職級。同一晚，食物及衞生局發新聞稿，對於醫委會未能通過放寬非本地培訓專科醫生的實習要求，表示遺憾及失望。



另外，公立醫院顧問醫生協會亦發聲明表示極度遺憾，指公立醫院服務水深火熱，臨床部門人手捉襟見肘。個別部門因為人手不足，服務面臨崩潰。放寬海外專科醫生實習期，能吸引更多海外專科醫生回流，並在公立醫院服務。雖然不是治本辦法，但不失為紓緩前線壓力的短期措施。醫委會否決建議是罔顧病人的福祉，無視公共醫療的需要，難以理解，促請醫委會重新審視決定。

