新增4麻疹個案　有機場員工及瑪嘉烈女護士中招

麻疹疫情繼續擴散，香港今日(5日)再新增4宗麻疹個案，包括一名20歲的女護士，她並非本地出生，潛伏期間沒有外遊，是香港今年第二宗醫護人員感染個案。她於瑪嘉烈醫院F6內科病房工作，工作的病房較早前曾入住一名46歲確診麻疹的女行李處理員，感染源頭仍然調查中，她目前仍留院，情況穩定。



該名女護士過往健康良好，於3月31日開始發燒，並於4月3日開始出疹。她於4月1日向天水圍卓衡醫務中心求醫。她於4月4日到天水圍醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院入院接受治療。女護士在病毒傳染期間沒有在高風險病房工作。注射紀錄顯示，她過去曾接種過兩劑麻疹疫苗。她於出疹前兩日，即4月1日及2日均告病假。



瑪嘉烈醫院指會按既定程序密切監察曾與該名員工在工作場所有密切接觸的員工及病人，並為有需要員工及病人抽血，以確定其麻疹免疫力。



第二名確診患者是一名20歲的女性行李服務主任，於機場一號客運大樓五樓工作。過往健康良好，於4月2日開始發燒，於4月3日開始出疹。她於4月3日到基督教聯合醫院急症室求醫並入院接受治療。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。



第三名確診患者是一名36歲康泰旅行社男員工，他於3月9日至16日到過土耳其，3月22日至29日到過突尼斯。患者於3月30日開始頭痛，於3月31日開始發燒，於4月2日開始出疹。他於4月1日向沙田愉康醫務中心求醫，於4月2日向新都醫務中心(沙田)求醫，並於4月3日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，麻疹疫苗接種史不詳，但病毒傳染期內則沒有外遊。



第四名確診患者是一名14個月大男嬰，過往健康良好，於4月2日開始發燒、咳嗽和出疹。他於4月3日被帶往北大嶼山醫院急症室就診，於4月4日轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。患者於潛伏期曾到東涌文東路體育館及東涌東薈城茶木。



除涉及醫護人員的個案外，根據其他3名病人提供的資料，他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。連同上述個案至今累積54宗麻疹確診個案，當中有23人曾於機場工作或屬航空公司職員。