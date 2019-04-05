資料庫：行山攞景影相　隨時樂極生悲變攞命

近年社交網站興起，有人為了「攞靚景」影相上載，罔顧自身的安全，站在危險位置拍照，全球已屢次發生行山人士為拍照而墮山意外。近期最惹人關注一宗發於上月28日，一名在香港報團的50餘歲澳門男子在美國著名景點大峽谷，當時他在天空步道附近的老鷹崖，使用自拍棍自拍時墮下約300米的懸崖慘死。



本地方面，連同今日意外，4年間已發生最少5宗意外，造成4死1傷。18年4月1日，一名42歲女子在沙頭角屏嘉石澗石板潭，要求行山客代為「揸機」拍照，她疑因岩石邊緣濕滑跣腳，從3米高潭頂飛墮潭底，頭部重創更被水淹，送院搶救後不治。17年1月19日，56歲退休男教師到大埔新娘潭拍攝冬日溪瀑美景，期間疑攀至瀑布上崖頂攞景拍攝時跣腳墮崖，跌落10米下水潭撼石重傷，送院後證實死亡。



16年6月1日，一名53歲城大男職員，與同事結伴到大埔烏蛟騰行山，途經照鏡潭時站於山澗邊岩石上取景，卻意外跌落3米下水潭，傷及盆骨。同年3月12日，一名22歲肥身材男子，站在獅子山頂獅尾位置用手機拍攝獅頭照片期間，不幸失足飛落400米下亂石堆身亡。