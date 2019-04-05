發射台：內地生人霸死地　違規建墓損環境

內地僭建歪風蔓延，甚至有人不惜違規在水源保護區預先霸地興建「活人墓」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，炮轟這種「生人霸死地」歪風，指出活人墓破壞自然環境及掀起炒價，認為內地應加強推廣海葬及樹葬等環保方式，將青山綠水留給下一代欣賞。



福建省福州長樂、福清、連江等沿海地區多個山頭被砍禿，改建成多座墳墓，並售予活人用作日後下葬之用，是名副其實的「活人墓」。節目指出，國家有明文規定不論是耕地還是林地，皆不能擅自興建殯葬設施，更遑論風景名勝，惟內地公墓建設滯後，加上內地迷信「風水寶地」的人為數不少，背山面水的墓地可以索價十萬元人民幣，活人墓有價有市下，連國內官員都參一腳，私建墓穴「大發死人財」。



違規私建墳墓情況嚴重，有水源保護區周圍的山頭和湖中小島均被改建成墓地，假如日後用作下葬，附近村民隨時飲「屍水」。雖然墓價被炒起，但拜祭風氣卻大不如前。近年內地興起代客掃墓的服務，委託專人去拜祭先人，全程均有直播。節目最後指出，與其「做鬼都要霸住青山綠水」，不如轉為樹葬或海葬，既環保亦不需要付出高昂墓價，並指內地官方倡議的網絡祭祀、社區公祭和音樂追思等現代拜祭方式亦值得推廣。



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