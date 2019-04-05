政Whats噏︰立法會紀念品店轉虧為盈　賺13.2萬

立法會紀念品店終於轉虧為盈！立法會秘書處回覆議員梁美芬嘅預算案書面問題，指2017至18年度，紀念品店虧損共1.7萬多元，原因係開支多於銷售量收入；而於18至19年度，截至今年2月為止，紀念品店轉虧為盈，錄得盈利為13.26萬多元。



究竟紀念品店有乜利好因素錄得盈利？根據資料顯示，剛過去一個年度，紀念品店銷售量收入錄得增長，共有44.4萬多元，較上一個年度增加逾2.38萬多元，另一邊廂，開支方面則為31.1萬多元，較上一個年度減少超過12萬元，據稱呢個同紀念品店遷至大樓大堂接待處附近較顯眼位置，毋須再指派訪客助理當值，相關員工開支毋須計入紀念品店開支帳目有關。



另外，秘書處披露過去兩年，紀念品店銷售量最高嘅首三項紀念品，其中過去兩年最好賣嘅紀念品都係金屬書簽，17至18年度賣出1847張，而18至19年度賣出1400多張；值得留意嘅係，木製筷子湯匙套裝於銷售量新上榜排名第三，合共賣咗830套，唔知秘書處未來會否參考呢啲數據，製作更多受市民歡迎嘅新紀念品呢？