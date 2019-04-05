攞景墮崖：梧桐寨陰暗多青苔　遊石澗須提高警覺

攀山專家鍾建民表示，梧桐寨屬行山熱點，同時亦為意外黑點，因梧桐寨環境較陰暗，陽光不能直接照射，故容易長出青苔。鍾表示，遊石澗與普通行山不同，遊人需要有較佳的體能，同時要配備較專業的用具，例如特製的行山鞋及帶同行山用背包，他提醒市民行石澗時，盡量避免手持其他物品，及提高警覺，以免發生意外。



鍾續指，近年有較多的外籍人士，喜歡在假日時到郊外渡假，他提議政府應加強英文宣傳，提醒外籍人士郊遊時應倍加小心，同時應在意外黑點加設英文警告牌，提高遊人危機意識。鍾同時建議市民，如行山時需要拍照留念，應先環顧四週，提防是否有潛在危險，同時亦應保持冷靜，以危樂極生悲。



另外，資深攀登教練梁念豪表示，梧桐寨「上山容易落山難」，落山時容易跣腳，他建議遊人到梧桐寨遠足時，應最少與4人同行，同時亦應帶備足夠食物、電筒及俗稱「太空毯」的急救毯，不僅有保暖之用，更容易讓救援人員發現。另外，梧桐寨較難接收電話信號，如遊人遇事時，可撥打國際求救電話112，同時應保持鎮定，報案時需要向救援人員清晰報告座標，以便救援人員確定位置進行救援。