英報告憂香港變1.5制　議員斥危言聳聽

英國國會外交事務委員會昨日(4日)提交調查報告，直指擔心香港正由一國兩制，走向「一國1.5制」，並相信北京對港方針邁向「一國一制」，建議英政府的部長級訪華時，均將香港議題列為議程。有立法會議員批評報告危言聳聽，重申香港嚴格遵守一國兩制。



報告指出，貫徹《中英聯合聲明》的承諾對英國國家利益重要，中國能否堅守聲明是體驗中國對全球管治的考驗，而委員會亦關注到香港自治正受到威脅，當中法治的威脅最為嚴重。



此外，報告又指港府不止針對港獨份子，連容許有關人士作演講的傳媒，以致引用《社團條例》禁止香港民族黨運作等事宜，同樣引起委員會關注。委員會相信，根據一國兩制的原則，英政府明白港獨並非香港實際的選項，但公民在自由社會中享有表達自由，假如港府廣泛地引用禁止港獨的態度，將會危害到《中英聯合聲明》中所承諾的香港自治。



立法會議員周浩鼎質疑，有關報告是根據反對派的意見撰寫，內容有誤導及失實成份，並且是對香港市民危言聳聽。他強調香港嚴格遵守一國兩制，並嚴格按照國家憲法及《基本法》執行憲制秩序，而港獨是明顯破壞一國兩制的行徑，對香港沒有任何好處，報告指港獨非務實但公民有表達自由的說法，實有偏幫港獨之嫌。