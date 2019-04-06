登珠峰港男再戰洛子峰　採樣研冰川融化

全球有九成淡水來自冰川，去年成功登上世界最高峰珠穆朗瑪峰的港人黃偉建卻在登峰時發現冰川極速融化，幾乎每日也發生雪崩，更親眼目睹兩日內所有安全繩索均被冰川移動沖走，慨嘆全球暖化警鐘已敲響。為探究冰川變化，他與環保團體「綠色和平」合作，今日出發再戰攀登珠穆朗瑪峰旁的世界第四高峰洛子峰，沿途會探訪當地居民了解冰川融化情況，又會在雪山採樣回港研究，冀以行動喚醒市民關注氣候變化。



去年首登珠峰的攀山者黃偉建(阿建)是第九名攻頂的港人。他當時原定登上珠峰後，再上毗鄰的世界第四高峰、海拔八千五百一十六米的洛子峰，惟遇上雪崩而未能成事。他發現類似的雪崩幾乎每日也發生。阿建憶述部分攀山前輩因雪崩而被活埋，他在基地紮營時亦每晚聽見冰川移動的沙沙聲，更有數以噸計的大石頭一夜被沖走：「有時起身個營突然唔見咗，原來係協助的雪巴人擔心冰川流動會捲走營帳，所以幫手移開。」



因冰川融化而令阿建最接近死亡的一次，是他剛登峰完畢，休息兩日後準備回程下山時，驚見原本雪山邊的安全繩索已全被冰川移動流走，結果他們只能在未有任何安全措施下如履薄冰地下山：「情況就如在高空中行鋼線但冇任何安全帶，你話幾危險？」



在雪山的經歷，令阿建見證到冰川融化的可怕。為喚醒市民關注氣候變化並完成心願，阿建決定今日再啟程攀登洛子峰，由於洛子峰斜度較大，過去鮮有人能登峰成功，若阿建成功登頂，將成爲攀上洛子峰的首名港人。



除攀峰外，阿建亦與「綠色和平」合作，沿途會探訪附近村莊及居民，了解冰川變化對當地人的影響，又向天文台借取儀器，探測雪山上的風速及溫度等，更會採集雪山冰塊、土壤或石頭回港作科研，探討冰川融化與氣候變化的關係。



綠色和平資深項目主任楊凱珊指出，淡水資源中，九成來自冰川，因此冰川的變化與人類生活息息相關。目前全球暖化嚴重，有研究指至2030年，全球氣溫將上升一點五度，為控制氣溫上升，各國政府均應大力落實更進取的減排目標，減緩全球暖化的速度。