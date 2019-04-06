DSE試場甩轆　藍田聖保祿派錯答題簿兼遲開考

中學文憑試(DSE)主科英文卷一及卷二前日開考，藍田聖保祿中學試場發生甩轆事件，有考生指在應考第一節卷一閱讀卷時，入座後發現稍後才開考的卷二作文卷答題簿已放在桌上，監考員其後才驚覺派錯答題簿，宣布會在開考後收回。有考生形容，經一輪擾攘，至少延遲7分鐘開考，作答期間監考員一面查核準考證，一面收回派錯的答題簿，考生應試時頓感騷擾。



有在藍田聖保祿中學應試的考生形容，當日派卷情況「非常惡劣」，又派錯卷，又遲開考，影響考生應試心情。藍田聖保祿中學黎副校長回覆本報查詢時表示，監考員派錯了答題簿，當中不涉及試題提早洩露，校方已把異常情況向考評局報告。至於是否遲開考，黎副校長稱遲開考「平常都會有」，試場會補足應考時間，夠鐘才收卷。



考評局發言人表示，接到藍田聖保祿中學的試場報告指，在舉行英文科卷一考試時，監考員在開考前發現錯誤派發了空白的答題簿，當中沒有任何考試題目。為免影響考試流程，試場主任決定在開考後才收回答題簿，並向考生宣布，要求考生不要在答題簿貼上電腦條碼或填寫考生編號，而考生的作答時間沒有受影響。