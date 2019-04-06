轉書後半班人肥佬　家長憂呈分試成績差

「學校當學生係白老鼠！」香港青年協會李兆基小學突然轉中文教課書，引起部分家長及學生不滿，有學生指換新書後全班有一半人不合格。該校家教會一名成員表示，正就讀小五的女兒在教科書更換後成績大幅退步，中文科由以前的合格變「肥佬」，憂慮往後呈分試的成績，她強調理解校長的教學理念，但學校不應在呈分試的關鍵時刻轉用教科書。



身兼家教會成員的家長指出，家長已就此事與校長商討，明白校長提倡增加閱讀代替操練，但認為適當的作業可令學生進步，又引述其他家長稱，「小一、二依家完全冇功課」，部分家長因此考慮退學。談到其女兒的情況，該名家長透露，呈分試對小五生至為重要，學校突然改變教學模式令學生跟不上進度，她就讀小五的子女便認為新書內容明顯比舊書艱深，其成績亦因此退步。



另一小五生亦指，本學年中文科轉新書後，「之前明明同學都表現理想，今次就成半班都唔合格。」其家長認為，學生成績不佳有多方面因素，如學生不專心、老師教學等，校方亦應檢討、尋根溯源。家長楊女士的兩名小朋友正在該校就讀小二及小三，她沒發現這套教科書有問題，但認同學校不應在呈分試這個關鍵時間轉換教材。



李兆基小學課程主任梁老師解釋，學校評估今屆小五生各方面條件比較成熟，適合推新教材，又指小四升小五是一道關卡，由於課程較深，學生分數會下跌屬正常情況，分數會隨學生適應高小課程後慢慢提升。她稱，新課本選材較貼近現況，文章遣詞用字更優勝，能有助學生提高語文能力。

