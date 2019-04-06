李兆基小學用校長編撰課本　惹利益衝突質疑

正值小五呈分的重要時刻，一群天水圍香港青年協會李兆基小學的學生家長投訴，指該校校長謝煒珞在二○一五年上任後，學校小一至小三及小五陸續改用謝有份編寫的中文教科書，質疑是否有利益衝突之嫌，而本學年小五改用新書後，部分學生中文科成績更倒退，擔心呈分遭拖累，繼而影響升中派位，家長們憂心忡忡。教育局證實收到投訴，正向學校了解；謝煒珞則表示，在學校選書時已申報利益，她亦沒有參與選書工作。該校辦學團體香港青年協會發言人表示，校長已就編撰教科書一事向校監及校董會申報利益。



謝上任李兆基小學校長後，該校小一至小三逐步改用其有份編寫的中文教科書，本學年小五年級亦改用該書，書名為《活學中國語文》，每級有一套四冊，其中三冊為該校指定用書，每冊售價為六十八元五角，但小四沿用原教科書。有家長發現小五的新教科書作者一欄有十四個名字，謝煒珞排在首位，質疑學校一直使用其他教科書，為何偏偏在謝煒珞上任後，才轉用其有份編寫的課本。



有家長更指，今年就讀五年級的學生下學期需呈交升中呈分試分數，但本學年轉用新書後，部分學生在上學期的中文科測驗成績下滑，不明白為何校方要在此關鍵時刻改用謝的新書，而學生在短時間內亦難以適應，質疑校方決定轉用新書的理據是否充分？



謝煒珞回覆本報時指，自己為該書編審之一，負責提供意見，每本書可獲一毫一仙版稅，她重申沒有參與學校的選書過程，亦已向校董會申報利益。談到轉書的原因，她解釋舊課程缺乏高階思維訓練，經該校中文科老師商議下，二○一六年由小一開始轉書，其後每年逐級轉書。



對於小五學生上學期測驗成績下滑，謝認為由於測驗新增了思考題，學生可能不熟悉此題型而失分，但涉及分數亦只有兩至三分，形容「語文唔係一下子有改善」，望家長能理解。她在上年九月及十一月曾向五年級家長交代轉書一事，不過，她亦承認未有就選書一事諮詢家長。



教育局發言人表示，正向學校了解事件及作出跟進，確保學校的安排符合相關指引及要求。局方有指引列明，選書委員會須每年檢討學校現行採用的課本，並把檢討結果呈交校長及校董會審批。學校亦應訂定正式程序，規定選書委員會的成員申報任何可能會影響他們執行選書職務時的利益衝突。