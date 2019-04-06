沙田猴群出沒搶祭品　市民：牠們有組織有預謀

每年清明、重陽前後，沙田寶福山都有大批人士祭祀先人，近年上址屢有猴子滋擾個案。寶福山職員承認，附近常有猴子搶致祭人士物品，管方亦有收到投訴，他提醒市民即使拜祭遇上猴子，也應致電通知職員處理，管方會派員持掃帚拍打地面驅趕。有市民提供去年十二月七日致祭時遭猴子搶走祭品的照片，可見六、七隻猴子在他擺放祭品時已虎視眈眈，其中一隻如「老大」的猴子更指揮眾猴伺機行動，不消半分鐘，已將陳的祭品搶得一乾二凈。



猴子是受保護野生動物，條例規定市民不得隨意狩獵、干擾及進出口。若拜山時遇上猴子，市民應如何應對？漁護署提醒市民切勿餵飼猴子，也不要在牠們面前進食，面對猴子時，盯視對方亦要小心，因眼神接觸對牠們是一種挑釁行為。至於市民在寶福山遇猴子搶祭品的投訴，漁護署已建議該龕場採取預防措施，如妥善收拾食物祭品等。



陳先生數月前到寶福山祭祀先人，當日祭品有生果、西餅及齋菜等，當時他已發現六、七隻猴子虎視眈眈，其中一隻猶如「老大」般，發現陳生稍有鬆懈，便指揮其他猴子行動，不消半分鐘，陳先生帶去的祭品已被搶走，他形容該群猴子有組織、有預謀，自己本想拜祭先人，卻落得兩手空空：「我辛辛苦苦行上山，卻白行一趟」。



漁護署統計顯示，近年市民呈報猴子滋擾個案持續下降，一五年曾多達五百五十宗，一七及一八年已下降至三百五十三宗及三百三十宗。該署引述一調查指，居住在郊野公園的猴子出生率有下降趨勢，並由0九年約六成下調至近年約三成五，近五年香港猴子的數目維持約一千八百隻。二00七年起，該署定期為金山、獅子山及城門郊野公園的猴群進行避孕或絕育處理，至今已有超過二千二百隻猴子接受避孕或絕育處理。

