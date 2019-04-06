探射燈：老年賭博成癮　求助個案增50%

公共屋邨平台及樹蔭下，不難看到長者三五成群聚賭，東網早前報道不少屋邨長者大玩紙牌作樂，部分人的賭注動輒數千元，儼如公屋賭場。有輔助機構透露，近年長者賭博成癮的求助個案有上升趨勢，鼓勵長者及家人積極求助，並嘗試尋回年輕時的喜好取代賭博。



東華三院平和坊署理主任胡詩敏指，中心去年收到54位長者因賭博成癮的求助個案，較2017年上升逾50%，而今年第一季已有15人求助，預期全年數字亦會輕微上升，而中心的數字只能反映部分長者的個案，相信全港情況值得關注。



胡續指，約70%求助長者來自債務，心理壓力及家庭關係等因素，加上部分人喪偶，晚年生活孤苦無依，以賭博打發時間，其實無論長者本人或其家人，都可主動尋求協助，可致電中心熱線，中心會安排輔導並協助他們尋找替代方案，曾有七旬女士賭博成癮，中心為她尋回年輕時聽粵曲的興趣，最終逐步脫離賭癮。

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