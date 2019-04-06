探射燈：長者聚賭惡化　議員憂有人操控

聚賭問題惡化，北區長者賭場愈來愈旺。石湖墟街市旁的行人通道至少3枱大玩啤牌「十三張」，又有4、5枱老婦玩客家紙牌「十五湖」，場面虛冚。警方發言人表示，上水分區於今年首3個月，於該街市一帶共進行9次打擊非法街頭賭博行動，拘捕14人。



「哈，贏3注。」其中一檔十三張吸引近10名老翁落場及圍觀，氣氛緊張，有人每注買100港元，3注全勝，一鋪贏取300港元。該檔每鋪賭額有近千元，賭客更愈來愈多，有人在附近另起爐灶，以兩個發泡膠盒疊起做莊，即有人圍着賭錢，又有「塘邊鶴」飲住啤酒「睇派彩」。



附近4、5枱老婦則大玩客家紙牌十五湖，她們每鋪牌約20港元上落，每人在枱面以銀包遮住的賭款約百多元。街坊透露該批長者聚賭情況愈趨嚴重，以前只是幾枱玩客家紙牌，現在更有「賭啤」，形容「愈玩愈多人，愈賭愈大，由早賭到晚。」



身兼北區區議員及立法會議員劉國勳表示，長者社交層面或活動較窄，閒時以紙牌娛樂，但一旦涉及大量金錢，則屬過火，何況在公眾地方聚賭，變成好似「合法賭場」般則不可接受。他擔心長者聚賭背後是有人操控，甚至進行非法借貸，他建議警方可先派員了解及警告，若有關人士屢勸不改，才進行執法行動。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

