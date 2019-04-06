探射燈：霸公園聚賭啪針　南亞村餘毒擾民

休憩公園淪南亞賭場。深水埗橋底「南亞村」遭取締後，鄰近的休憩公園近日淪為「南亞賭場」，聚集不少南亞人開賭玩啤牌，並採取「先記數後找數」避開警方耳目；公園內更有人注射毒品，烏煙瘴氣，居民避之則吉。地區人士直言，南亞村餘黨已散布區內，甚至從事不同犯罪活動，如霸佔排檔及販賣私煙等，促政府盡快解決假難民問題。



深水埗石硤尾街休憩花園內甚少港人休憩，卻聚集不少南亞人。東網記者日前直擊，近黃昏時間起，公園內不少南亞漢席地聚賭，公然賭啤牌。每鋪牌後，他們一般先以紙筆記數，約十鋪牌後才以現金找數，地上不會放錢，似乎要避開警方執法。記者連日觀察，他們賭局上落不大，估計每次200至300港元間。



該公園不設管理員，連來日未見有人干預，南亞人直至深夜11時仍未肯散去，甚至人數愈來愈多。南亞人通常約10鋪就換人，一班人玩完，另一批人又緊接進園再玩過，玩得高興時，更會高呼大叫。他們肆無忌憚在公園範圍吸煙，又有同鄉「外賣仔」出售飲品食物，令公園變成賭場一樣。園內甚至有癮君子毒癮發作時，便在園內一角注射毒品，然後迷迷糊糊，針筒亂丟，賭客與癮君子各有地盤，各自各精彩。



「南亞村夷平後，假難民四散，有啲搬去新南亞村，大部分仲留守深水埗，對區內治安造成嘅影響冇停止過！」身兼假難民關注組召集人的深水埗區議員李梓敬表示，每晚不少南亞人盤據桂林街及鴨寮街，不但販賣私煙及霸佔排擋，甚至會騷擾區內女士，令居民人心惶惶，收到的投訴仍然無間斷。



李建議，應設立專門為免遣返聲請者的禁閉營，讓這些人能夠集中於一個地點，減低他們對社區的滋擾，而最有效的方向是豁免於聯合國的《禁止酷刑公約》，讓執法部門可以「即捕即解」，長遠可逐漸根治問題。



同區區議員劉佩玉亦承認，自政府取締南亞村後，區內公園、唐樓及天台等都有南亞人蹤影，而這些地方亦發現多了針筒及搭建物等。就公園內有人聚賭及吸毒問題，她稍後會向康文署及警方反映，要求調查及執法。



警方發言人表示，深水埗分區今年首3月，進行9次打擊非法街頭賭博行動，拘捕36人，當中3名屬非華裔人士；同期進行82次打擊非法街頭毒品行動，拘捕91人，當中16人為非華裔人士，惟該分區未接獲有關上述公園懷疑非法聚賭及毒品活動舉報。



康文署發言人回覆，留意到該公園有市民在場內下棋和玩紙牌，但未有證據顯示有人參與賭博，今年首3月，接獲1宗在上址涉及聚賭和吸煙的投訴。

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