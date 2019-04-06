Dr.東：咖啡因飲品會上癮　日喝逾5杯恐中毒

不少打工仔或學生哥在疲勞眼睏時，喜歡喝杯咖啡醒腦提神。當飲用含咖啡因飲料變為習慣時，更會不自覺愈喝愈多。專家提醒攝取過量咖啡因，有可能飲上癮外，更有機會引致咖啡因中毒，出現抽筋及脫水等情況，嚴重者有機會致命，建議一般成人每日不應飲用超過五杯。



香港大學腦內科教授張德輝表示，咖啡因是一種興奮劑，可影響中樞及自主神經，它能阻止受體與腺苷(Adenosine)結合，令大腦無法接收疲勞的信號，達到提神功效。他稱，長期攝取咖啡因，身體逐漸適應後，提神功效便會減少，為達致提神效果，市民會不知不覺愈喝愈多，造成生理和心理依賴，出現上癮問題。



他說，部分人一旦停飲咖啡，會感到疲勞及浮躁，覺得「唔飲唔舒服」，則可能患上咖啡因戒斷症。張德輝指在醫學角度來說，嚴格上沒有「咖啡上癮」，若發現有以上症狀，亦毋須求醫。他建議咖啡因戒斷症患者減少飲咖啡量、轉喝咖啡因含量低的飲品，例如綠茶等。



張又提醒市民若一次過攝取十克咖啡因，會導致咖啡中毒，出現抽筋、脫水、心跳加速及失眠等症狀，甚至有機會致命。另外，孕婦、失眠患者、有心臟血管病、血壓高、腎功能弱者，以及青少年、兒童及從無飲咖啡因飲料的人士，不太適宜攝取大量咖啡因。有服用安眠藥、放鬆血管藥物的人亦不宜攝取咖啡因。他表示，有研究顯示婦女懷孕期間攝取咖啡因會影響嬰兒智力及發育。而咖啡因會加速心跳及血壓升高，或不利控制病情。咖啡因同時利尿，攝取過量或會引致脫水。



他稱，其實咖啡因對身體有好處，例如有助減少患腦退化及柏金遜症的機會，毋須完全戒掉，但切勿飲用過量，建議一般成人每日攝取不多於五百毫克的咖啡因，以每杯含一百至二百毫克計算，即每天不應飲用多於五杯咖啡，亦建議睡前三至四小時、劇烈運動前不要攝取咖啡因。



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