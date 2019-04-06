張國鈞稱移交逃犯原則與國際睇齊　法院可作把關

政府周三(3日)在立法會就《逃犯條例》修訂草案進行首讀和二讀，行政會議成員、立法會議員張國鈞今(6日)在電台節目指，內地和台灣2009年就移交逃犯達成協議，多年來兩地都有互相移交逃犯，質疑香港與內地若達成相關安排有何不妥。



張表示，政府提出修訂相關機制與其他國際地方一樣，例如華為副董事長孟晚舟被加拿大扣押，並被美國要求引渡。他續指，根據修例建議，香港法院可以把關，包括在處理引渡聆訊中，檢視相關證據以及是否符合雙重犯罪等原則，處理方式與世界各地的原則一致。



公民黨立法會議員楊岳橋反駁稱，美加兩國之間運用長期引渡協議，框架是經長時間討論而建立，情況與是次修例不同，又認為一旦修訂逃犯條例，香港將會打開向內地之門，國際間對此有憂慮，律政司亦不能釋除公眾疑慮，而且本地法院受制於條例的法律條文所限，認為法院把關能力有限和狹窄。



楊提到，內地與台灣達成的移交逃犯協議，建基於「海協會」和「海基會」兩個民間平台，避免牽涉「一個中國」的原則，而台灣和香港之間同樣有相關的民間平台，質疑政府不繞過政治爭拗去處理港男在台灣殺人案。