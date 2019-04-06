東網透視：上門執屋斷捨離　為抑鬱婦心靈大掃除

家居滿布雜物容易令人心煩，東華三院樂情軒以「幫手執屋」作切入點接觸情緒病婦女，為對方整理家居騰出居住空間之餘，同時釋放婦女心靈，實行「執屋又執心」。有關計劃成立1年來，受助個案17宗，有60多宗正在輪候。患驚恐症的獨居長者表示，受助後病情明顯轉好，直言「間屋執乾淨，心情都靚啲」。



「以前起碼半個飯廳都擠滿雜物，見到都煩！」65歲翁女士獨居公屋單位多年，因平日喜愛閱讀及購物，家中一度擺放過千本小說、40多對鞋、10多袋衣物等等。她表示，患有驚恐症逾10年，加上血壓高及哮喘，體力大不如前，眼見家中愈來愈亂，卻束手無策，「我平衡力又唔好，好驚自己執屋跌親就會失救」。



幸好有社康護士家訪，將翁女士轉介至東華三院樂情軒「賽馬會社工創新力量：心靈大掃除」計劃，經過社工及社區義工多次執屋，終於將其家居執得企企理理。「以前間屋亂到搵唔到嘢，個人好忟同唔開朗，依家起碼搵到需要嘅嘢！」她得到義工幫忙感到關懷和溫暖，「獨居有時覺得好悶、好淒涼，但義工上到嚟會一邊執屋一邊同我傾偈，好似多咗班朋友咁。」



擁有太多不開心，學習捨棄卻得到快樂，翁女士將多餘物件轉贈有需要的人士，因幫到人而感到開心。負責社工林端瑩指，計劃目的除了關心婦女精神健康，同時能改善其家居安全，「搬開雜物後，佢哋就無咁易跌倒。有時仲幫佢哋執出過期嘅藥物，如果誤食就唔好喇！」



樂情軒主任饒文傑表示，去年4月推出計劃，一方面招募及培訓社區義工，另一方面定期派義工為情緒病婦女家訪兼執屋，透過「斷、捨、離」整理術，讓婦女學會放下執着及解開心結，「對住唔鍾意嘅物件都係種負能量，識得放下，離開執着狀態，就會執出心靈空間畀自己。」



他表示，不少情緒病人因病情影響執屋意欲，居於混亂環境易令心情更差，造成惡性循環。該計劃是用行動關心受助人，「一邊執一邊傾，受助人會講好多平時唔會分享嘅往事，講完會有所釋懷。」計劃現有34名義工，其中6名為情緒病復原人士。