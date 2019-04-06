麻疹肆虐快運限僅兩種情況下可戴口罩　空姐斥荒謬

機場接連有人感染麻疹，航空業人心惶惶。有空姐質疑香港快運最新發出戴口罩指示不清不楚，內部電郵指明機艙服務員只可以在兩種情況下戴口罩，並須提交證明文件，但並沒有寫明一旦驗出沒有抗體，又未趕及接種疫苗時可否戴口罩。香港快運回覆指，經驗血證實對麻疹沒有抗體的員工，應即時接受疫苗注射，在疫苗產生效力期間佩戴口罩值勤。



任職快運空姐的周小姐向東網投訴指，根據快運內部電郵文件顯示，空服人員可在兩種情況下考慮戴口罩，一是仍未知自己有沒有麻疹抗體，已接受血清測試正等候結果的人，二是剛接種麻疹疫苗，需等候疫苗於兩星期生效的員工。符合其中一項條件後，需向上司說明並提交相關證明文件。



周指，她曾接種過1劑麻疹疫苗，家中有剛過1歲幼兒，批評公司有關政策非常荒謬，她經常離港又要輪班工作，加上接種疫苗名額有限，恐怕未能趕及辦公時間去接受測試和打針，在沒有足夠防疫保護下「中招」，甚至牽連家人。她透露，前日收到航空公司的「新措施」後，內部反對聲很大：「好多同事都嬲到爆！寫到唔清唔楚！究竟係佢(管理層)英文差，定係有心寫到唔清唔楚？」



據了解，機艙服務員被驗出沒有麻疹抗體，會隨即獲安排接疫苗，而接種疫苗後便可提交證明文件，並容許在工作期間配戴口罩。香港快運回覆指，為保障機艙服務員的健康，推出新措施，建議員工在等待血液測試結果期間可佩戴口罩值勤，並若員工對是否擁有抗體存疑，應即時接受血液測試。如員工對新措施有任何疑問均可向上級直接查詢。