疫苗副作用被誇大減接種　醫學界憂絕迹傳染病死灰復燃

麻疹肆虐全球，香港也連日新增確診個案。科學界一直強調接種疫苗有效防疫，香港大學公共衞生學院臨床副教授葉啟明指出，近年不少國家在「反疫苗運動」影響下，愈來愈少人接種各種預防疫苗，擔心部分幾乎絕迹的傳染病有死灰復燃迹象。



葉啟明留意到近年有社交媒體群組經常分享疫苗副作用的經驗，但很多報道不盡不實、被誇大或扭曲，例如指疫苗會導致自閉症等。他指出醫學界已證實言論屬子虛烏有，仍有不少人以訛傳訛，導致有家長拒絕安排子女接種疫苗。較早前，世界衞生組織亦非常關注「反疫苗」問題，並將「疫苗猶豫」現象，與愛滋病、伊波拉、抗藥性細菌這些嚴重的公共衞生問題，並列為全球十大最重要健康威脅。



他又擔心，若家長輕信失實報道而不讓子女打針，會剝奪他們應有保障。他強調現時廣泛採用的傳統疫苗都很安全，效用即使並非百分之百，亦可大幅減低染病風險及病情嚴重性。葉提醒市民，勿以為外國的反疫苗運動與香港無關，因為只要有一個帶病的旅客訪港，也足以作為源頭引起整場疫症，反而當大部份人都有接種疫苗，所產生的「群體免疫力」便可減低傳染病於社區散播的機會。