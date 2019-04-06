你要知：一口榴槤一口山竹易腹瀉　真正解熱應該係...

香港人愛吃榴槤，近年坊間更有一些榴槤放題，有旅行社甚至推出「榴槤團」，以任食榴槤作招徠，短短數天的行程，讓榴槤愛好者盡興一番。雖然榴槤滑溜軟綿的口感，令人愛不釋手，不過註冊中醫師楊明霞提醒，短時間進食大量榴槤，後果可能好嚴重。



山竹解熱毒係大錯？

坊間流傳「一口榴槤，一口山竹」的說法，意指進食榴槤，同時進食山竹，以山竹之「寒」抵抗榴槤之「熱」。不過楊指出這個做法竟是大錯特錯？「呢個做法就好似食完炸嘢，再飲清補涼、廿四味咁」，一熱一寒的食材進入人體，或會造成胃腸功能紊亂。腸胃敏感者，更有可能肚瀉。楊醫師建議想解決榴槤帶來的腹漲感及熱氣，可用白蘿蔔煲湯，既消滯又清熱氣。



必食榴槤放題 感到口乾就要停？

到達「榴槤之鄉」馬來西亞總得要嘗試各款榴槤，而價廉物美榴槤放題更是不少港人的首選，但一定要注意食用分量，「榴槤熱量、糖分同樣較高，食太多會難以消化，造成消化不良」。如進食期間，感到口乾鼻熱或「胃頂頂」的情況，就該立即停止食用，以免消化不良或熱氣加劇。



榴槤甜品係陷阱 食完必瀉？

榴槤香酥餅、榴槤Pancake、榴槤雪糕香甜誘人，但原來榴槤最好別與奶類同時食用？「榴槤加奶、乳製品會更膩，難以消化」，事關榴槤熱量及糖分較高，若加入糖分偏高的食材加製，食用後有機會肚瀉、腹漲、腹痛等。此外，榴槤性質偏熱，食用後盡量別食油膩煎炸、牛羊肉等，以免火上加油，使身體更加燥熱。



易與當地菜餚起衝突？

馬來西亞有著名的娘惹菜，以多種香料調製，口味濃郁。當中使用不少肉桂、薑等溫中散寒的食材，原來會與榴槤的特性起衝突。由於榴槤性質偏熱，有滋補作用，同時可活血禦寒，如與娘惹菜、肉骨茶等同時食用，或使口感較膩，更有機會使人更熱氣。因此食用榴槤後，不宜再食用性質偏熱的食材。體質屬寒底者，則可透過食榴槤改善體質，但一定要留意食用分量，不宜過多。