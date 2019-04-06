英國會指港邁向一國一制　建制派質疑報告偏聽

英國國會外交事務委員會發表報告，提及自2016年人大就議員宣誓風波釋法以來，有多宗事件令人關注北京可能干預香港法治，憂慮香港正邁向「一國1.5制」，而中國政府對香港的態度更是邁向「一國一制」。政制及內地事務局發言人回應說，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。



行政會議成員兼民建聯立法會議員張國鈞認為，西方國家國會如要了解香港情況，不應只偏聽部分人士意見；另一立會議員楊岳橋則指，報告所引述的事例真實發生，可以理解報告所持的觀點。



外交事務委員會的報告指出，香港政府不單止明顯地針對提倡港獨的人士，並針對讓這些人士演講的記者，而特區政府利用《社團條例》禁止香港民族黨運作，令委員會深表關注香港的情況。



委員會認為，英國政府有權表明「獨立」並非香港的現實選項，但自由社會的公民有自由表達意見的權利，若港府繼續以類似的態度處理港獨議題，將對《中英聯合聲明》下香港獲保證的自治權，帶來非常嚴重的威脅。