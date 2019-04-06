多長答題兼難代入主題　教師指DSE英文聆聽歷屆最難

中學文憑試(DSE)英文科卷三聆聽及綜合能力考核今早(6日)舉行。今年聆聽部分題目與學校資訊科技學會網上雜誌相關，而綜合能力部分則要考生代入視覺媒體學會舉辦活動。



考生馮同學認為，考卷整體而言不算艱深，不過聆聽部分以資訊科技為主題，除了關於手機內容外，她對此方面不算熟悉，加上錄音語速快，有部分試題漏空。至於綜合能力部分，她選擇了較容易的B1答卷，她指格式都是熟悉的電郵及報告等，認為題目簡單，估計自己成績「坐2望3」。她又指，由於其收音機接收不到考試頻道，故需要到特別室應考，整個試場有約5至6名同學需要到特別室。



考生鄭同學就表示，自己平時操卷多數選答B1卷，今日為「博高分」而選擇較艱深的B2卷，但因需要閱讀的資料較多，部分題目未能完成，估計可能只能考得2級，坦言後悔。對於甲部以資訊科技為主題，他指因不熟悉相關生字，出現不懂寫情況。



廠商會中學英文科主任鄧美儀分析試題時表示，今年卷三是歷年文憑試以來最難，甲部聆聽部分因講者語速快，又有較多長答題，對考生而言尤其艱深。她指出，甲部其中一部分涉及非政府機構以科技到外國推動基建的情景，考生較難代入，比往年以考生熟悉的遊戲為主題難得多。



鄧稱，雖然試題圍繞資訊科技，但未涉及太多專有名詞，最多只需要列出錄音中提及Augmented Reality(擴增實境，AR)的好處，考生亦可能有所認識。至於乙部綜合能力部分難度與過往相若，考核文體亦是常見的電郵、報告、演講詞等，字數要求亦不多，相信考生可掌握。



她估計今年卷三合格率會偏低，卷三佔英文科成績30%，相信亦會拉低整體英文科合格率。她又指，不少學生在試後向她反映未能完成甲部試題，她相信部分考生在完成甲部心知失分多，或會受激勵選擇乙部可得較高分的B2卷作答「拉上補下」。