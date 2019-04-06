網民熱話：向微胖女認錯？　男子下跪照惹網民聯想

俗語有言：「男兒膝下有黃金。」男人一向被認為要有尊嚴，不能隨便下跪。日前有網民在社交平台上載一名男子在微胖女前下跪的照片，惹來一群網民熱烈討論，紛紛猜測男子下跪的原因。



昨日（5日）晚上近10時，網民Chin Yan Long在Facebook群組「事無大小交通資訊情報區」上載了一張照片。據照片可見，一名穿着黑色T恤和灰色褲的短髮年輕男子，在燈光昏暗的樓宇大門外，向一名微胖女下跪，男子頭部垂下望住地板，疑似在認錯。不過發文者對男子在公眾場所下跪行為非常不值，忍不住留言稱：「男子漢大丈夫！有啲腰骨好啲喎！」



圖片惹來網民諸多猜測，有人搞笑稱：「係咪條友唔夠條女打呀，打輸咗要拜師行禮」、「人哋可能求緊婚呢」、「人哋清明拜祭啫」。亦有網民揶揄女事主的身材：「似係重量級較量，畀人打到跪地，使唔使佢丟白毛巾呀？」有人則批評男子下跪的行為：「做男人做到咁真係冇X用」。





網民有話說：



Ray Loi：今日拜祖先



倪偉瀝：跪完跟住勁摑14巴



Lau Andy：真丢男人臉！



Man Tai：可能有豐厚家底，獨生女，可以食軟飯



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