屯門黃金泳灘現海毛蟲　泳客留神小心「遇刺」

海毛蟲攻陷香港泳灘，繼昨日(5日)荃灣區5個泳灘疑發現海毛蟲蹤迹後，香港政府拯溺員總工會今(6日)在其Facebook主頁，公布屯門區的黃金泳灘亦疑有海毛蟲出沒。工會指，康文署已在該泳灘張貼告示，提醒泳客有蟲出沒。



工會呼籲市民，海毛蟲是香港水域常見海洋生物，只要認識其特性，就可以避免意外受傷，又指據經驗海毛蟲通常季節性地會出現在沿岸聚集，甚少主動攻擊泳客，這幾天下水時請特別照顧小孩，因為大部分海毛蟲令泳客受傷的個案，多數是因小朋友好奇，嘗試捕捉海毛蟲或不小心踏上海毛蟲被刺傷，如不幸被刺傷，請即找在場救生員處理。



駐守黃金泳灘的救生員、港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，今早當值時有泳客發現有一條海毛蟲被海浪沖上沙灘，亦曾有泳客游泳後頸部感痕癢，一度懷疑被海毛蟲所刺，幸消毒後無恙，該泳灘救生員已將最新情況向工會通報。任職25年救生員的他坦言，自上年起海毛蟲發現情況開始變多，而今年更是提早出現，懷疑與水流及天氣有關。



漁農自然護理署昨表示，海毛蟲是底棲動物，偶然會到沙面覓食或在水中游動。海毛蟲腿上的微細硬毛布滿毒腺，如被它們刺傷，皮膚會痕癢、紅腫及起膿。