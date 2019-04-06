首個粵語朗讀測試明起報名　考口音純度及流暢度

95%人在香港視粵語為日常使用語言，惟坊間無相關粵語朗讀測試。有見及此，香港語言學學會於6月15日舉辦全港首個「粵音朗讀測試」，明日(7日)至6月1日期間接受報名，名額100個，費用180港元。



朗讀試內容分三部分，包括40個單字、24個詞彙、口語及書面語各一篇的250字文章。首兩部分以準確度評分，文章部分加設流暢度及口音純度，準確度及流暢度佔分比較多。總成續以甲、乙、丙、丁四個等級，甲為最優秀等級，如此類推，今次考試並無分合格及不合格，只是將粵語水平分等級。



學會網頁明天會公布考試範圍，包括在《香港小學學習字詞表》所列的單字、40篇在散文、小說、科普文章、新聞中抽出的文章等。



考官由學會邀請專業語言學者擔任，包括博士生及大學教授，並須接受考試評核培訓，確保朗讀試的專業水平。學會強調，今次測試除根據4項評分標準外，其中主要考慮因素為讀音是否被社會廣泛應用及接受。



浸會大學語文中心講師林海容稱，現時全港並無統一及具規模的粵語水平測試，為有需要人士提供粵語水平認證，僱主亦無相關資料知道僱員的粵語水平，故學會提供是次測試。她希望日後測試除提供朗讀外，亦提供閱讀、寫作、聆聽測試，又期望測試能有足夠認受性，被社會廣泛認為能反映粵語水平指標。



理工大學專業進修學院首席講師張群顯認為政府無重視粵語文化，形容香港為「病態城市」，稱香港在學校教授粵語時竟無用拼音，批評現時香港教粵語方法是不科學及落後，要求政府落實以拼音教粵語。