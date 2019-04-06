準老師黑面實習乞人憎　變招贏學生信任獲獎

教育界近期風波連連，但不少大學生仍懷着滿腔熱誠成為教師，無懼各種挑戰。現就讀中大文學士及教育學士5年級的鄧紫晴，上年曾於一間「Band 2」中學實習，起初以為板着嚴師面孔能令學生信服，但反而「愈鬧愈乞人憎」，學生甚至拒絕與她說話，坦言「頭一個星期返屋企日日喊」，後來嘗試融入學生圈子，甚至了解他們看似「無厘頭」的口頭禪，終得到學生信任。



香港準教師協會與香港新一代文化協會今日(6日)舉辦「香港傑出準教師選舉」頒獎典禮，從90名即將成為教師的大學生中選出8位頒授金獎。鄧紫晴為其中一名得獎者，她指上年實習時曾教一班中二生英文，但其嚴厲態度反令學生不願聽課，教學進度因此落後。她反省到老師應嚴謹看待教學原則，溝通語氣則須友善，於是努力與學生打成一片，例如她發現「非洲」是班中流行語，於是引導學生查找非洲的英文，讓學生在生活中學會新單詞，學生亦會向她傾吐心事。



她即將成為小學英文老師，對於近期多間學校爆出校長壓迫老師的事件，她表示感到錯愕，指自己不會啞忍管理層欺凌文化，指不少人以為教師收入穩定，但不知他們經常加班，「出咗力(工作)唔可以畀校長壓榨」。



另一位得獎者廖健歡就讀香港教育大學5年級，她首次實習前悉心準備教材，不料上課時無法控制課堂秩序，有小一生更對她直言：「老師你都唔識教書嘅」，於是她積極研究課堂管理技巧，例如以小禮物鼓勵學生完成任務，令學生投入課堂，曾指她不懂教書的小一生後來亦十分喜愛其課堂，更對她說「我好掛住你呀！」令她甜在心頭。