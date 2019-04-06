政Whats噏：資源少難請議助　郭家麒呻窮人難做議員

立法會議員助理嘅薪酬一向兩極化，地方直選議員嘅助理薪酬大部分徘徊喺1萬多港元，實在難以吸引人入行。立法會議員郭家麒就議助薪酬事宜向立法會秘書處提出書面提問，又話議員資源有限，難請高學歷又有經驗嘅議助，仲大呻係咪富貴人家先做到議員喎。



根據秘書處回覆郭嘅資料，2017至18年度全職議助薪酬，月薪最高係近7.4萬港元，而最低薪嘅就只有6500港元，真係差天共地；至於議助薪酬平均數同中位數分別係2.1萬港元同1.7萬多港元，至於薪酬增幅平均都有近7%。



郭認為，依家議助薪酬計入辦事處營運開支津貼，以佢作為新界西議員為例，選區大自然要多啲人手協助市民同處理投訴，現時津貼仲要支付地區辦事處租金，根本就唔夠使。佢又話依家人工高嘅多數係功能界別議員嘅助理，雖然有議員貼晒份糧落去畀議助薪酬，但部分議員係全職，「唔會唔食唔住做義工」，將份糧用嚟請議助。



來自功能界別嘅勞工界議員何啟明則話，過去多屆立法會都要求改善議助待遇，包括將議助薪津同議員工作開支分開申領，佢質疑點解多年來政府都冇作出改善。