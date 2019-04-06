港鐵新吉祥物「鐵仔」登場　推廣安全禮貌乘車

港鐵將於今年暑假進行一連串關於「安全乘車」及「禮貌乘車」的宣傳活動，屆時將有全新港鐵吉祥物「鐵仔」登場協助宣傳，新吉祥物以列車為造型，設計並參考港鐵新購入的93列俗稱「Q-Train」的市區新列車，該款列車由中國製造，並將於新信號系統啟用後陸續投入服務。



港鐵今日(6日)舉辦傳媒晚宴時介紹港鐵新吉祥物「鐵仔」，並由港鐵前車務營運總管(高速鐵路)李聖基帶領入場。「鐵仔」是將列車擬人化的卡通人物，英文名稱是「T chai」，據了解，其設計中頭頂的三根頭髮代表港鐵列車的集電弓，面部是港鐵列車車頭，腹部中間有港鐵商標，商標左右兩邊的紅色部分代表港鐵列車的車頭燈，而「鐵仔」的設計參考過未來會於市區線投入服務的中國製列車，全數93列，會配合現時更換的新信號系統運作。



港鐵表示，「鐵仔」將於今年暑假起陸續於各港鐵車站中的海報及標語中亮相，更會親身落站宣傳，配合屆時推出的一連串「安全乘車」及「禮貌乘車」活動。未來兩個月，港鐵亦會推出「鐵仔」的WhatsApp貼圖。



港鐵又指，未來「鐵仔」會與另一個港鐵吉祥物「基哥」合作宣傳鐵路資訊，因此暫時未有「基哥」的退役日期。