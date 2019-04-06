瑪嘉烈兩醫護染麻疹　4名緊密接觸病人已出院

麻疹疫情擴散至醫院，瑪嘉烈醫院至今已有兩名醫護人員中招。該院追蹤昨日(5日)確診麻疹的20歲女護士最近接觸的病人，該院指至今共追蹤有緊密接觸的13名職員及4名病人。4名需跟進的病人均已出院，將交由衞生防護中心作進一步跟進。至於該13名職員的麻疹抗體仍需進一步跟進，如有需要，會安排職員注射疫苗。醫管局表示，擁有40張病床的F6病房仍如常運作，但由於要進行清潔消毒等工作，目前暫不會接收新症。



至於有報道指該女護士所工作的F6病房，是首宗麻疹醫護人員，即23歲的男放射師在病毒傳染期間亦曾踏足過。該院今日(6日)澄清，該名放射師於病毒傳染期間並沒有到過該內科病房。



至於與男放射師有緊密接觸的6名病人及6名職員，當中4名病人的測試結果顯示對麻疹有抗體，另外2名病人並沒有感染麻疹徵狀，正接受醫學監察。而6名職員中，5人的測試結果顯示對麻疹有抗體，另外一名並沒有感染麻疹徵狀，已安排該名職員注射疫苗。



瑪嘉烈醫院指已加強執行各項感染控制措施，包括加強有關病房的清潔及消毒、加強抽風系統，並一如既往提醒職員及探訪人士嚴格執行佩戴口罩和清潔雙手等感染控制措施。​