確診麻疹機場員工曾遊泰國　醫生料復活節高危

香港機場的麻疹爆發停不了，今(6日)又再多一名機場員工中招，該名25歲的男病人任職乘客服務主任，本月2日發燒，兩日後出疹，病發前連續4日在機場客運大樓7樓活動或工作；5日到北大嶼山醫院急症室求醫並轉送瑪嘉烈醫院，目前情況穩定。他報稱接種過麻疹疫苗，潛伏期間到過麻疹高發地區的泰國，是今年迄今第24宗與機場相關的麻疹個案，今年的麻疹宗數已累計增至55宗，專家預期，復活節香港居民外遊高峰，恐機場爆發麻疹陸續有來。



最新一名確診麻疹的男患者是香港出生，過往健康良好，雖報稱打過麻疹針，但接種紀錄不詳。他在病毒傳染期間(3月31至4月3日)踏足過機場一號客運大樓第7層；4月5日到過機場的萊佛士醫療中心求醫。衞生防護中心表示，他在潛伏期間沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，目前正接受醫學監察。



麻疹疫情已爆發一個月，近半數個案與機場有關，還有兩星期就是復活節長假期，是港人外遊高峰，有專家早前表示，復活節將令機場再有爆發。兒科專科醫生趙長成表示，現時東南亞地區如泰國、菲律賓及日本等地都正爆發麻疹，美國亦都高危，呼籲家長盡量勿帶一歲以下幼兒或孕婦到高危地區外遊，因為飛機等密閉空間最易令傳染病互相傳播。如果一定要攜帶幼兒同行，都建議先打疫苗，半歲大的幼兒打針後都能產生一半抗體。



不過，現時市面仍一針難求，家庭醫生林永和指目前兩間藥廠都未能於復活節前供應到他所訂購的麻疹疫苗，至今仍有幾百人正在輪候打針，這些人大部分都計劃於復活節時外遊。他又說，疫苗產生抗體要兩周，目前距離復活節已不足兩周，但他仍建議市民如撲到針仍要盡快打，因即使出疹，由於病毒數量少，病徵會較輕微，傳染他人的機會也較低。如果無法撲針，最好先驗抗體，確保自己有足夠保護力才到高危地區旅行。

