羅致光稱長者屬再培訓重點　搵工仍靠勞工處

不少僱主慨嘆請人難，惟部分年長人士卻被迫提早退休。勞工及福利局局長羅致光今(6日)指，明白年紀愈大，找工作愈困難，故港府現時提供的再培訓服務重點是年長人士，又指現時如要幫助年長人士找工作，也需要透過勞工處。



關愛基金專責小組今在天水圍天耀社區中心禮堂舉行最後一場公眾諮詢會，會前多個體團到場請願，要求為劏房戶設立搬遷津貼、為輪候學習障礙評估超過3個月的學生提供津貼，以及包括擴闊長者醫療券使用範圍等，並向身兼基金主席的羅致光遞交請願信。



諮詢會約有40人出席，有出席的市民指，不少60至64歲的長者會被迫退休，希望關愛基金為長者提供支援；另有長者指，雖然現時基金為長者提供一次性免費裝設活動假牙服務，惟輪候時間長，且有關服務不能分拆，以她為例，只有一隻牙齒出現問題，無理由為了裝活動假牙，而將其他牙齒拔掉，建議港府考慮將津貼按項目分拆，讓長者可自由選擇適合自身的牙醫服務。



羅致光回應指出，牙科服務輪候時間長，是基於牙醫不足，要長遠增加牙醫培訓，基金已盡量邀請牙醫，但始終不能限制所有牙醫參與計劃。他又指，明白鑲活動假牙昂貴，醫療券亦不能負擔，故基金已將申請的年齡門檻下降至65歲。