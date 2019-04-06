政Whats噏：野豬惹關注　各黨派圍攻梁肇輝

社會對野豬關注增加，事關野豬擾民情況日益嚴重，之前已有唔少議員獻計，但結果就鬧出笑話多過解決問題。雖然係咁，立法會議員對野豬嘅關注並冇減少，唔同黨派嘅議員最近都向環境局提交與野豬相關嘅書面問題，仲有政黨有成4名議員跟進添。漁農自然護理署署長梁肇輝唔知有冇答問題答到手軟呢？



立法會財務委員會將審議財政預算案，議員早前就趁機會就預算案及政府部門開支事宜提交書面問題，而喺提交畀環境局嘅190條問題中，就有7條同野豬問題有關。



早前有議員喺立法會上問到，當局會否引入野豬天敵去減少野豬數目，其後區議會亦有人獻計，建議將野豬送去無人島。曾經有2名議員喺立法會跟進過野豬問題嘅經民聯，今次就有4名議員就野豬事宜向當局提交書面問題，4人包括曾喺立法會就野豬問題發言嘅林健鋒(Jeffrey)、工程界盧偉國同入黨只有幾個月嘅工業界吳永嘉(Jimmy)等。



Jeffrey話，野豬問題太嚴重，政府嘅應對方法又成效不彰，過去兩年野豬繁殖速度快到離晒大譜，再唔處理嘅話，野豬數目分分鐘多過人，加上近期不時有野豬襲擊事件，政府應該要立即處理。 而Jimmy就話，黨友咁關心野豬問題，所以都要支持下，而且佢都覺得野豬問題嚴重咗喎。



關心野豬問題嘅立法會議員仲有漁農界何俊賢(高佬賢)同何君堯等。何君堯本身係村代表，可能鄉郊多野豬，關心野豬問題都唔奇。至於高佬賢，過去都曾經提過野豬破壞農作物。佢大嘆野豬活動範圍有擴張趨勢，連以往冇野豬蹤影嘅地方都開始有投訴，唔少農友生計都受到影響。佢認為，野豬近年走到市區覓食，造成衞生問題，亦因而多咗同市民摩擦，唔少議員都收到投訴，自然多議員關心同提問。



根據漁護署回覆，過去三年野豬投訴及傷人報告數目確有上升趨勢，2016/17及2017/18年分別有600多宗及700多宗投訴，當中傷人個案分別有2宗同4宗，但到2018/19年，截至今年1月都已經有近820宗投訴，仲有8宗傷人報告。而當局管理野豬嘅開支亦由2014/15年嘅100多萬港元，增至2018/19年修訂預算為逾1000萬港元，而2019/20年預算更接近1400萬港元。單看數據都反映野豬問題愈來愈嚴重，難怪議員都爭相關注喇。