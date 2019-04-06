律政司急就章　私人地方偷拍倡用破壞社會安寧執法

律政司在小學教師外洩試題案中告錯罪，被終審法院判處終極敗訴，終院裁定「不誠實取用電腦」罪不涵蓋犯案者使用自己電腦及手機犯案，更導致在私人地方偷拍罪行「無王管」。據了解，律政司周五(5日)在終院裁決後匆匆給予警方法律意見，針對私人地方偷拍，律政司建議警方可考慮以「破壞社會安寧」執法。法律界人士及立法會議員批評律政司急就章，指有關條例的執法和檢控難度較大，直言：「根本係唔切實嘅做法，未必有效！」促當局盡快立法堵塞法例漏洞。



「破壞社會安寧」出自《公安條例》第17B條，任何人的行為如對他人構成實際傷害或可能構成實際傷害；或對某人的財產構成實際傷害或可能構成實際傷害，而當事人在場，便屬破壞社會安寧，一經定罪，可被判罰款5000港元及監禁12個月，刑責較不誠實取用電腦最高可被判監禁5年為輕。



警隊周五發出的一份新指引提及在私人地方偷拍，就疑犯在私人地方使用個人器材影裙底的情況，律政司曾給予法律意見。人員可考慮「破壞社會安寧」有否已發生或有機會發生，指引引述英國上訴法院曾宣稱，任何人使他人實際受到傷害，使他人可能受到傷害等，即犯了破壞社會安寧罪。



大律師陸偉雄認為律政司是「一廂情願」及「亡羊補牢」，事實上難以就私人地方作偷拍行為，證明當中有涉及破壞社會安寧。他指有關案件上庭必定會面對辯方挑戰，加上如何定義私人地方，亦需多方考慮，例如住所雖屬於私人地方，但住所外的走廊則有可能成為公眾地方，他舉例：「疑犯喺居所偷拍被發現，佢奪門而出，走到走廊，可能會撞到人，咁就可以算係公眾地方，涉及喧鬧、嘈吵或者叫救命，先可算得上破壞社會安寧。」雖然控罪有可能成功檢控，但陸認為長遠應盡快就偷拍罪立法，例如早前法改會所建議訂立的窺淫罪，理應盡快出台，才能對症下藥。



立法會議員葛珮帆認為，律政司建議以「破壞社會安寧」暫取代作為檢控罪行，但仍不理想，尤其兩罪定罪準則不一，且該條例明顯罰則不高，毫無阻嚇力。她又指，擔憂警方執法時會遇上困難，當中難以證明偷拍如何破壞社會安寧，認為實行並不容易。葛續指，一直有要求政府就偷拍行為立法，但認為律政司反應極慢，坦言：「今次亡羊補牢都講唔上，根本就無個牢！」

