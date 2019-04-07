東方日報A1：瞞失選民登記冊　涉違私隱法　召員工查問

選舉事務處被揭發遺失二○一六年立法會選舉新界西葵青區「偉盈」選區內票站的選民登記冊，冊內載有約八千名選民個人資料及投票紀錄，當中涉事人員涉嫌欺上瞞下、知情不報，導致選民登記冊遺失兩年半才被揭發，而該處及政策局等高層一句「唔知情」就將責任卸得一乾二淨。曾任私隱專員的大律師蔣任宏指出，個人資料私隱專員公署曾針對二○一七年選舉事務處遺失載有全港選民資料的手提電腦一事，向處方發出指令要求改善，若證實今次事件是違反指令，涉事人員或要負上刑事責任，最高可被判罰款五萬元及入獄兩年。



蔣任宏表示，選舉事務處一七年遺失載有全港選民資料的手提電腦後，私隱專員公署曾於同年六月發出指令，要求處方優化改善內部程序，確保同類情況不再發生，但現時暫未能判斷該處是兩年多前抑或近期才遺失選民登記冊，若是發生於公署發出指令後，性質會非常嚴重，屬於違反指令，涉事人員涉及刑事責任。被問到事件可能牽涉刑事，應否交由獨立第三方調查，蔣表示，現階段應先由選舉事務處核查，並向政制及內地事務局提交報告，相信私隱專員公署亦會作出適當跟進。



至於事件應由誰負責，按選舉制度架構，應由時任總選舉事務主任李柏康負責，惟政制及內地事務局局長聶德權昨日表示，局方與總選舉事務主任均是最近才獲悉事件，暗示責任或落在當時的新界西選舉主任羅應祺（時任葵青民政事務專員、現為創新及科技局首席助理秘書長），以及相關票站的最高負責人，即聖公會青衣邨何澤芸小學票站主任身上。此外，票站同時牽涉功能界別選舉，故負責功能界別的選舉主任亦可能有人要被問責。有消息指，選舉事務處為了調查事件，已傳召當年負責該票站的主任和職員問話。



聶德權昨日回應事件時亦形容事態嚴重，對事件隱瞞兩年多不能接受，對此感到遺憾，已要求選舉事務處嚴肅跟進及向他提交報告，並在一周內需查核事件以確定該選民登記冊是否遺失。聶又稱，已指示處方向私隱專員公署備案，若確定遺失會正式向公署報案，但他未有提及屆時會否報警處理。



聶認為，事件反映選舉事務處行政管理存在問題，故要求處方檢視內部溝通、工作流程及員工培訓等不足之處，但事件是出於守則或程序，還是涉事人員失誤或蓄意隱瞞等，一切來龍去脈均要待處方調查後才知悉，並會全面交代。聶強調，若事件涉及人為疏忽或蓄意隱瞞，會按紀律程序處理，他向受事件影響選民致歉。被問到會否擔心事件影響選民信心，聶稱絕不希望此情況發生，當局會作出改善，讓選舉在嚴謹、順利、公平、公正下進行。



