探射燈：樂善堂小學改建過渡屋　全港首間

部分校舍用地由私人機構持有，其中1間位於九龍城的小學將於今年8月停辦，有關辦學團體提出把校舍改為「過渡性社會房屋」項目，成為首間由校舍改裝的過渡性房屋，料有200人受惠，最快於2020年初可供入伙。有立法會議員歡迎計劃，惟擔心其他非政府組織難以效法。



九龍城的樂善堂小學將於今年8月停辦，為免校舍閒置，辦學團體提出計劃，建議校舍改為過渡性社會房屋，計劃獲九龍城區議會「房屋及基礎建設委員會」同意，預料可在9月動工，最快於2020年可入伙，共有近55個3至4人單位。每戶有獨立廁所及浴室，人均居住面積不少於60平方呎，租期為2年或以上，租金將會以綜援家庭的每月租金津貼或市價擬定。



立法會議員鄭泳舜表示，歡迎有關計劃，指有關辦學團體的個案難以複製，建議政府加強支援，「樂善堂喺用自己地，但其他非政府組織已經還番個地畀政府，申請又要得到地區人士支持，又要用幾百萬做前期研究。」

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