探射燈：發展廢校恐毀歷史建築

18間廢置校舍被改劃成住宅用途，位於屯門的香港基督教服務處培愛學校將發展為公營房屋發展，預計可提供950個單位。但有地區人士擔心，該校附近的三級歷史建築會因重建計劃受損，建議該校可改作社區中心用途。



該校於1997年斥資3000萬港元落成，運作至2014年遷至同區新校舍，重建計劃預計於今年內動工，2023至2024年度落成。學校佔地約0.56公頃，以地積比為6.5倍計算，可提供一座40層高單幢樓宇，涉及950個單位數量，預計可住1700人。



屬於三級歷史建築的屯門青山龍窯，距離上址工程位置僅約30米，於40年代依山而建。該區社區主任黎駿穎表示，有關古蹟會因打椿等工程影響受到破壞，建議將該校改為社區會堂或幼兒中心，為居民提供服務，「區內社福機構主要集中喺屋邨，屯門南區設施相對較少，有街訪睇住佢起，睇住佢拆，覺得咁新淨好浪費。」

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