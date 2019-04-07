探射燈：逾百廢校寧養草　建過渡屋無心做

全港有近200幅閒置官地未獲善用，有民間團體12次申請空置校舍作過渡性房屋被拒，部分廢校只是「養草」，甚至淪探險聖地。去年雖同樣推出新計劃，資助非牟利團體翻新空置校舍，卻被評限制多多。關注團體批評，現行申請機制審批不透明，質疑政府只為應付審計署報告，無心推展計劃。



按規劃署資料，全港共有183幅空置校舍用地。該署建議將當中137幅用作「政府、機構或社區」用途。東網記者日前巡視發現，部分位置偏僻，校舍更被樹木遮蔽。其中元朗的達德學校1998已停辦，多年來一直丟空，成為探險聖地，上址一名保安員直指，不時有人闖入探險，「成日有人偷偷爬入嚟，仲剪爛鐵絲網，又畫到周圍都係塗鴉。」



「我哋去嘅時候連地都見唔到，要用刀劈條路出嚟。」關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示，曾根據名單視察，發現大部分位置偏遠且欠缺配套。他質疑政府只為應付審計署報告，只公開部分「難啃」的村校位置，其他地理位置較優越的地皮則被留起。



另有18幅被劃為住宅用途的用地，其中葵青的石籬天主教小學及元朗的柏雨中學的校舍，分別自2014年及2005年被丟空，惟至今依然未動工。除名單以外，各區仍有大量空置校舍白白丟空，有組織聯同學院早前進行為期1年的研究，並於2017年申請將觀塘1間空置中學改建為過渡性房屋，但遞交申請不足1個月，教育局則指需留作教育用途為由拒絕方案，惟新用途於2022年才正式投入服務。



「我哋2017年提出，至2022年起碼白白空置5年，如果當時做過渡性房屋已經有好多人受惠！」全港關注劏房平台聯盟組織幹事陳穎彤指，聯盟2年內先後提交12個使用申請，惟全數被拒。其中2007年停辦的葵涌公立學校，2011年擬作聯校書庫之用，但計劃遲遲未動工，至去年11月有關項目擱置，陳隨即申請，但年初卻獲回覆指有其他團體申請，需預留作政府部門用地。



此外，為支援非政府組織善用閒置官地，政府於去年財政預算案宣布預留10億港元，資助成功租地的團體進行翻新和基本工程，惟申請機構要先墊支。李大成認為，小型組織儲備不多，在未取得任何資助前，難以入紙申請。



本土研究社成員楊夏至批評，現行機制並不透明，資訊流通性不高，申請人難以判斷被拒理由是否合理。而立法會議員鄺俊宇亦指，小型非政府組織在現時機制下未能得到太大幫助。他又表示，現時部分靚地「睇到用唔到」，建議政府盡快釋放更多市區閒置官地。



規劃署回覆指，新一輪的空置校舍檢討仍在進行中，完成有關檢討後會適時更新網頁。地政總署發言人表示，截至今年1月底，該署正處理38間校舍的短期租約申請；另外，過往元朗地政處亦接獲達德學校短期租約申請，惟及後申請人撤回申請，而該署每年用約45萬港元聘請管理員駐守該校。

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