推動全人復康　中小學分3年開言語治療師職位

政務司司長張建宗今(7日)發表網誌指政府一直關注復康人士的權益及需要，有關的整體經常開支，由2007/08年度的約166億港元，增加至2018/19年度的約339億港元，升幅超過一倍。而政府統計處將於今年下半年進行新一輪調查，搜集殘疾人士及長期病患者最新資料，為期約一年，有關結果預計於2021年年底公布。



教育方面，他表示，政府會積極推行融合教育，由下學年起，每年額外撥款8億港元，推行一系列支援有特殊教育需要學生優化措施，亦會分3年在公營普通中小學開設校本言語治療師職位。「優化校本教育心理服務」亦將擴展，目標是在2023/24學年讓約6成公營普通中小學接受服務，教育心理學家與學校比例由現時1比6至1比10提升至1比4；其餘4成學校比例提升至1比6，以加強學校照顧學生的不同教育需要。



他又稱，為確保康復服務與時並進，政府已委託康復諮詢委員會制訂新的《香港康復計劃方案》，就殘疾人士不同人生階段的服務需要，制訂策略性方向及支援措施，預料諮委會會在年底前向政府提交報告。