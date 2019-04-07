私人土地增福利用途　首期增260安老服務名額

為善用非政府機構所擁有的私人土地，政府於2013年9月推出「私人土地作福利用途特別計劃」，第二期計劃亦已於4月1日推出。勞工及福利局局長羅致光今(7日)在網誌表示，第二期計劃的清單設施增至18項，包括增加安老及康復設施類別，以及新增兒童照顧服務。



他表示，在第一期計劃，社會福利署運用獎券基金邀請非政府機構，在其土地上擴建、重建或新發展，淨增加一項或以上在政府設施清單內的福利服務，截至2019年3月底，有5個「特別計劃」項目已經完工並投入服務，另有一個項目已進入建設階段，預期會在2019至2020年度起分階段完成。上述6個項目提供不同福利服務，包括合共新增約260個安老服務名額，其中約100個為津助名額，以及約1020個康復服務名額。



此外，他指另有16個建議項目已經展開或完成技術可行性研究，當中包括博愛醫院的「屯門藍地長者護理及護養安老院舍」項目，該項目將提供超過1400個安老院舍宿位。



羅指，第二期計劃提出了多項優化措施，政府會增加可納入項目內與福利有關的附屬設施的類別，例如進一步將計劃項目內附屬設施之一的牙科服務的服務對象，伸延到相關福利服務使用者及弱勢社群，包括領取綜合社會保障援助或長者生活津貼人士和殘疾人士。



他表示，不論是康復或幼兒照顧服務，特別是安老服務，需求都只會有增無減，雖然計劃只能提升中長期的社福服務供應，但仍須未雨綢繆，做好準備，呼籲非政府機構踴躍參與，截止申請日期為今年8月30日。